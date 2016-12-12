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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:20480

Сумской патрульный спас от гибели 3-летнего мальчика

В свой выходной день, 19 декабря, инспектор патрульной полиции Сергей Головань пошел за дочкой в детский сад на проспекте Михаила Лушпы.

Инспектор ждал, когда дочь выйдет к нему, когда услышал детский плач и крик неподалеку в раздевалке. Там он увидел, что мальчик начинает терять сознание. Пока воспитатели вызвали медсестру, патрульный предоставил ребенку неотложную медицинскую помощь, ведь нельзя было терять время - ребенок не дышал.

«За считанные секунды у меня перед глазами пролетел весь курс медицинской помощи, который мы изучали во время нашей подготовки к службе в патрульной полиции. У мальчика отсутствовали дыхание и пульс», - рассказывает Сергей.

Почти сразу к спасению присоединилась медсестра детского сада.

В конце концов, мальчик очнулся. Впоследствии выяснилось, что он подавился блином. На место вызвали скорую и маму спасенного ребенка.

Уже сегодня маленький Коля, которому как раз исполнилось три года, снова пошел в садик. К счастью, ребенок чувствует себя хорошо.

Право Патрульная полиция
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