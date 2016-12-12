Сумской патрульный спас от гибели 3-летнего мальчика

Инспектор ждал, когда дочь выйдет к нему, когда услышал детский плач и крик неподалеку в раздевалке. Там он увидел, что мальчик начинает терять сознание. Пока воспитатели вызвали медсестру, патрульный предоставил ребенку неотложную медицинскую помощь, ведь нельзя было терять время - ребенок не дышал.
«За считанные секунды у меня перед глазами пролетел весь курс медицинской помощи, который мы изучали во время нашей подготовки к службе в патрульной полиции. У мальчика отсутствовали дыхание и пульс», - рассказывает Сергей.
Почти сразу к спасению присоединилась медсестра детского сада.
В конце концов, мальчик очнулся. Впоследствии выяснилось, что он подавился блином. На место вызвали скорую и маму спасенного ребенка.
Уже сегодня маленький Коля, которому как раз исполнилось три года, снова пошел в садик. К счастью, ребенок чувствует себя хорошо.
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