Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:32323

Сумчан приглашают в «Дивосвіт різдвяних свят»

В отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко работает выставка батика «Дивосвіт різдвяних свят».

Праздничное настроение дарят посетителям работы студентов факультета искусств СумГПУ им. А. С. Макаренко, созданные под руководством Заслуженного мастера народного творчества Украины Ольги Гулей.

Выставка будет работать до 17 января.

Досуг Батик Выставка
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«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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