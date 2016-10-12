Сумчан приглашают в «Дивосвіт різдвяних свят» В отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко работает выставка батика «Дивосвіт різдвяних свят».

Праздничное настроение дарят посетителям работы студентов факультета искусств СумГПУ им. А. С. Макаренко, созданные под руководством Заслуженного мастера народного творчества Украины Ольги Гулей. Выставка будет работать до 17 января.