Сумчан приглашают в «Дивосвіт різдвяних свят»

Праздничное настроение дарят посетителям работы студентов факультета искусств СумГПУ им. А. С. Макаренко, созданные под руководством Заслуженного мастера народного творчества Украины Ольги Гулей.
Выставка будет работать до 17 января.
Во вторник, 20 декабря, в Сумской галерее откроется традиционная выставка Ани Черненко....
Ко дню людей с инвалидностью 20-летняя Дарья Бескостая представила свои работы в грузинском городе Кутаиси....
По случаю 25-летия Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины в Сумской областной научной универсальной библиотеке состоится презентация проекта...
В конгресс-центре СумГУ 29 ноября открылась выставка «Где живет душа твоя?»...
13 октября в 14:00 в Конгресс-центре СумГУ состоится торжественное открытие международной фотовыставки «Между войной и миром: Украина-Израиль», посвященной той тонкой...