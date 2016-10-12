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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 10:44528

Исполнительная служба прекратила проведение транспортного конкурса в Сумах

Сегодня, 21 декабря, в 9.00 в Сумском горсовете началась процедура проведения транспортного конкурса.

Чиновники и члены конкурсного комитета начали проведение процедуры конкурса с проверки доверенностей присутствующих представителей транспортных предприятий. Однако на заседание конкурсного комитета пришел глава исполнительной службы, который сообщил, что согласно постановлению Заречного районного суда в г. Сумы, транспортный конкурс в Сумах приостановлен.

Чиновникам и членам конкурсного комитета пришлось подчиниться. По словам начальника правового управления горсовета Олега Чайченко, горсовет будет подавать апелляцию на это постановление суда.

Напомним, инициатором отмены конкурса является общественная экспертная комиссия по транспорту.

Право Исполнительная служба Транспортный конкурс
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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