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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 10:59315

В Сумах соревновались юные легкоатлеты

20 декабря в легкоатлетическом манеже им. В.Голубничого состоялись III областные соревнования по программе «Детская легкая атлетика IAAF» на Кубок ректора Сумского государственного университета.

Соревнования уже успели стать доброй традицией, и дети их ждут в новогодние праздники каждый год. Впервые соревнования были проведены в легкоатлетическом манеже.

На дорожках и секторах соревновались команды областной ДЮСШ, СДЮСШОР В.Голубничого и школьники из Ахтырки, которые выставили команды в каждой из трех возрастных групп. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Как всегда, соревновательной программы были включены командные конкурсы-упражнения с элементами легкой атлетики с использованием яркого и удобного специализированного инвентаря от IAAF.

В командном первенстве победители определились следующим образом.

I возрастная группа (8-9 лет) - Ахтырка;

II возрастная группа (10-11 лет) - Ахтырка;

III возрастная группа (12-13 лет) – Областная ДЮСШ.

Все участники соревнований получили именные сертификаты участников, сувенирную печатную продукцию с автографами олимпийцев и других звезд сумской легкой атлетике. Команды были награждены грамотами и сладкими призами, а победители в каждой возрастной группе в дополнение получили кубки от ректора СумГУ.

В мероприятии приняли участие наши звезды легкой атлетики, участники ХХХI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Виталий Бутрым, Инна Кашина и Оксана Шкурат, которые фотографировались с командами, раздавали автографы и проводили награждения.

Спорт Легкая атлетика
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