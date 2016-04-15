В Сумах демонтируют незаконную рекламу

Об этом на своей странице в фейсбуке написал чиновник управления архитектуры и градостроительства Макисм Галицкий.
«Вчера, начиная с 4 утра, в течение дня по решениям исполнительного комитета было демонтировано около 20 самовольно размещенных рекламных средств с металлической основой и около сотни картонных табличек, размещенных на опорах, деревьях и т.п. По сравнению с количеством незаконной рекламы и вывесок - это капля в море. Однако, главное, что ситуация сдвинулась с места, и Управление архитектуры и в дальнейшем будет активно заниматься решением этого вопроса. Тем более, на сегодняшней сессии будет рассматриваться вопрос о создании в составе отдела по вопросам дизайна городской среды сектора по контролю за размещением рекламы, малых архитектурных форм и временных сооружений, что значительно повысит эффективность выполнения контрольных функций.
Упорядочивание размещения законных рекламных средств, обновления самих конструкций и их форматов, а также демонтаж самовольно размещенных рекламоносителей и временных сооружений - приоритетная задача на следующий год, что позволит с облегчением выдохнуть и созерцать красоту архитектурных решений фасадов зданий вместо созерцания информационного «мусора», - написал чиновник.
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