В Сумах демонтируют незаконную рекламу Управление архитектуры и градостроительства вместе с ООО «Сервисресурс» продолжают работы по демонтажу незаконно размещенных временных сооружений, самовольно размещенных рекламных средств и вывесок.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал чиновник управления архитектуры и градостроительства Макисм Галицкий.

«Вчера, начиная с 4 утра, в течение дня по решениям исполнительного комитета было демонтировано около 20 самовольно размещенных рекламных средств с металлической основой и около сотни картонных табличек, размещенных на опорах, деревьях и т.п. По сравнению с количеством незаконной рекламы и вывесок - это капля в море. Однако, главное, что ситуация сдвинулась с места, и Управление архитектуры и в дальнейшем будет активно заниматься решением этого вопроса. Тем более, на сегодняшней сессии будет рассматриваться вопрос о создании в составе отдела по вопросам дизайна городской среды сектора по контролю за размещением рекламы, малых архитектурных форм и временных сооружений, что значительно повысит эффективность выполнения контрольных функций.

Упорядочивание размещения законных рекламных средств, обновления самих конструкций и их форматов, а также демонтаж самовольно размещенных рекламоносителей и временных сооружений - приоритетная задача на следующий год, что позволит с облегчением выдохнуть и созерцать красоту архитектурных решений фасадов зданий вместо созерцания информационного «мусора», - написал чиновник.