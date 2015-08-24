В Сумах провели чемпионат города по шахматам

Победителями и призерами соревнований в категориях стали:
- среди мужчин: Антуан Шевцов (7 очков), Юрий Лемешенко (7 очков), Константин Ястреб (6 очков)
- среди ветеранов: Владимир Рыжов (5 очков), Николай Рыбалка (5 очков), Николай Никитин (4 очка)
- среди юношей 2003-2000 г.р.: Ярослав Савченко (5 очков, школа № 17), Дмитрий Кущ (4½ очка, школа № 7), Ярослав Михнов (4 очка, школа № 24);
- среди юношей 2006 г.р. и моложе: Александр Бирченко (9 очков, школа № 24), Алексей Клушин (8 очков, школа № 4), Максим Ковшик (6½ очка, школа № 6);
- среди девушек 2005 г.р. и моложе: Дарья Мацура (5 очков, школа № 7); Екатерина Бригадина (4 очка, школа № 29); Александра Губа (3½ очка, школа № 12);
- среди девушек 2004 г.р. и старше: София Олишевская (5 очков, школа № 29); Анна Радченко (4 очка, СОГИ), Татьяна Кальченко (3 очка, школа № 18).
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