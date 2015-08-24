Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:11391

В Сумах провели чемпионат города по шахматам

Интеллектуальные бои проходили с 8 по 16 декабря в помещении клуба интеллектуальных игр СумГУ.

Победителями и призерами соревнований в категориях стали:

- среди мужчин: Антуан Шевцов (7 очков), Юрий Лемешенко (7 очков), Константин Ястреб (6 очков)

- среди ветеранов: Владимир Рыжов (5 очков), Николай Рыбалка (5 очков), Николай Никитин (4 очка)

- среди юношей 2003-2000 г.р.: Ярослав Савченко (5 очков, школа № 17), Дмитрий Кущ (4½ очка, школа № 7), Ярослав Михнов (4 очка, школа № 24);

- среди юношей 2006 г.р. и моложе: Александр Бирченко (9 очков, школа № 24), Алексей Клушин (8 очков, школа № 4), Максим Ковшик (6½ очка, школа № 6);

- среди девушек 2005 г.р. и моложе: Дарья Мацура (5 очков, школа № 7); Екатерина Бригадина (4 очка, школа № 29); Александра Губа (3½ очка, школа № 12);

- среди девушек 2004 г.р. и старше: София Олишевская (5 очков, школа № 29); Анна Радченко (4 очка, СОГИ), Татьяна Кальченко (3 очка, школа № 18).

Спорт Шахматы
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«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
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«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
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10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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