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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:19961

Прокурор Сумщины взял под личный контроль сегодняшнюю трагедию

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко высказал соболезнования родственникам и близким погибшего сегодня под колесами маршрутки.

«Шокированный трагедией в своем родном городе. Мои искренние соболезнования родственникам и близким погибшего на остановке общественного транспорта. К сожалению, прошлогодняя трагедия ни чему не научила городских чиновников. Прокурор области уже взял возбужденное уголовное производство под личный контроль», - написал Н.Клочко на своей странице в фейсбуке.

Право Дтп Николай Клочко Прокуратура
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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