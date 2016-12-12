Прокурор Сумщины взял под личный контроль сегодняшнюю трагедию Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко высказал соболезнования родственникам и близким погибшего сегодня под колесами маршрутки.

«Шокированный трагедией в своем родном городе. Мои искренние соболезнования родственникам и близким погибшего на остановке общественного транспорта. К сожалению, прошлогодняя трагедия ни чему не научила городских чиновников. Прокурор области уже взял возбужденное уголовное производство под личный контроль», - написал Н.Клочко на своей странице в фейсбуке.