В Шостке декоммунизировали краеведческий музей Сегодня утром, 21 декабря, на здании краеведческого музея в Шостке убирали коммунистические символы. На фасаде больше не будет серпа и молота.

Как рассказала директор городского краеведческого музея Наталья Марченко, из облгосадминистрации пришло соответствующее распоряжение. По ее словам, с инициативой «декоммунизировать» музей выступили шосткинские активисты.

«Мы хотели убирать летом… Сказано убрать, мы убираем», - говорит Наталья Марченко.

Серп и молот сбили с помощью нехитрого инструмента, потом это место зашпатлюют и покрасят… Правда, на фасаде здания музея остались небольшие звезды. Убрать их проблематично, поскольку это лепка…

Присутствие коммунистической символики объясняется тем, что в этом здании, построенном в 50-е годы, долгое время располагался горком Компартии.

Наталья Марченко проинформировала, что летом на фасаде краеведческого музея появится украинская символика, пишет Шостка.INFO.