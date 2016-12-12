В Шостке декоммунизировали краеведческий музей

Как рассказала директор городского краеведческого музея Наталья Марченко, из облгосадминистрации пришло соответствующее распоряжение. По ее словам, с инициативой «декоммунизировать» музей выступили шосткинские активисты.
«Мы хотели убирать летом… Сказано убрать, мы убираем», - говорит Наталья Марченко.
Серп и молот сбили с помощью нехитрого инструмента, потом это место зашпатлюют и покрасят… Правда, на фасаде здания музея остались небольшие звезды. Убрать их проблематично, поскольку это лепка…
Присутствие коммунистической символики объясняется тем, что в этом здании, построенном в 50-е годы, долгое время располагался горком Компартии.
Наталья Марченко проинформировала, что летом на фасаде краеведческого музея появится украинская символика, пишет Шостка.INFO.
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