На Сумщине елки охраняют рейдовые бригады

«Для охраны хвойных насаждений от незаконных вырубок, на предприятиях Сумского ОУЛОХ действует 66 рейдовых бригад, при каждом лесничестве и лесхозе области. В их работе задействовано 243 человека, 221 из них - это лесная охрана, остальные - представители правоохранительных органов. Механизм взаимодействия с правоохранительными органами работает в области не первый год, он четкий и действенный», - комментирует работу рейдовых бригад заместитель начальника отдела лесного хозяйства Сумского ОУЛОХ Александр Баня.
С начала елочной кампании рейдовые бригады провели 192 рейда, в ходе которых зафиксировано одно правонарушение.
Во время прошлогодней кампании по продаже новогодних елей лесхозы провели 451 рейд, во время которых обнаружили 19 нарушителей. Размер ущерба, причиненного лесу исчислялся в 4,7 тыс. грн, весь причиненный ущерб был возмещен, сообщает пресс-служба ведомства.
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