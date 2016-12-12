В Сумах пожарка наехала на «Ниву»

В результате ДТП легковой автомобиль получил механические повреждения, а пасcажирка авто была госпитализирована.
По предварительным данным, «Нива» не предоставила спецавтомобилю приоритет, так как тот ехал без включенной сирены. На месте работает следственно-оперативная группа.
Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, произошла сегодня утром на улице Белопольское шоссе. Пожилой человек погиб, попав под колеса маршрутного...
По факту ДТП и ненадлежащего исполнения должностными лицами Сумского городского совета своих служебных обязанностей начато досудебное расследование....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко высказал соболезнования родственникам и близким погибшего сегодня под колесами маршрутки....
Нетрезвый водитель, совершивший ДТП, «заработал» от патрульных два протокола....
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