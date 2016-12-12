В Сумах пожарка наехала на «Ниву» Сегодня утром, 21 декабря, на перекрестке ул. Харьковская и пр. М. Лушпы столкнулись пожарная машина и Chevrolet Niva.

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В результате ДТП легковой автомобиль получил механические повреждения, а пасcажирка авто была госпитализирована. По предварительным данным, «Нива» не предоставила спецавтомобилю приоритет, так как тот ехал без включенной сирены. На месте работает следственно-оперативная группа.