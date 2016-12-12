Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:501920

В Сумах пожарка наехала на «Ниву»

Сегодня утром, 21 декабря, на перекрестке ул. Харьковская и пр. М. Лушпы столкнулись пожарная машина и Chevrolet Niva.

sts.sumy.ua

В результате ДТП легковой автомобиль получил механические повреждения, а пасcажирка авто была госпитализирована.

По предварительным данным, «Нива» не предоставила спецавтомобилю приоритет, так как тот ехал без включенной сирены. На месте работает следственно-оперативная группа. 

Фото
Право Дтп
view counter

По тематике

Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего сегодня в Сумах
Вчера 13:49

Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего сегодня в Сумах

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, произошла сегодня утром на улице Белопольское шоссе. Пожилой человек погиб, попав под колеса маршрутного...

Вчера 12:07

Прокуратура считает, что в сегодняшней трагедии виновны городские чиновники

По факту ДТП и ненадлежащего исполнения должностными лицами Сумского городского совета своих служебных обязанностей начато досудебное расследование....

Вчера 11:19

Прокурор Сумщины взял под личный контроль сегодняшнюю трагедию

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко высказал соболезнования родственникам и близким погибшего сегодня под колесами маршрутки....

В Сумах вдрызг пьяный водитель совершил ДТП
20.12.2016 12:17

В Сумах вдрызг пьяный водитель совершил ДТП

Нетрезвый водитель, совершивший ДТП, «заработал» от патрульных два протокола....

19.12.2016 08:12

В Сумах пьяный водитель сбил пешехода и скрылся

Патрульные оперативно разыскали водителя, который наехал на мужчину и скрылся с места происшествия....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.