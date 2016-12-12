Прокуратура считает, что в сегодняшней трагедии виновны городские чиновники По факту ДТП и ненадлежащего исполнения должностными лицами Сумского городского совета своих служебных обязанностей начато досудебное расследование.

Сегодня, 21 декабря 2016 года, около 8.50 маршрутный автомобиль № 56, повернув с ул. Белопольское шоссе на микрорайон Тепличный, остановился в неопределенном месте для высадки пассажиров. Один из пассажиров, уже после того как водитель возобновил движение, поскользнувшись на снежном валу, упал под маршрутку и попал под правое заднее колесо транспортного средства, 68-летний мужчина погиб на месте.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения Украины, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На место происшествия незамедлительно выехали первый заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный и следователи прокуратуры области.

Напоминаем, что 9 февраля 2016 под колесами троллейбуса погибла 17-летняя девушка. В суд направлено обвинительные акты в отношении водителя коммунального предприятия Сумского городского совета «Электроавтотранс», начальника службы движения коммунального предприятия Сумского городского совета «Электроавтотранс», начальник технического отдела Управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета. В настоящее время рассмотрение дел продолжается.

В то же время прокуратурой в Сумской горсовет еще в начале года было направлено несколько писем с требованием принять исчерпывающие меры по обеспечению надлежащего функционирования остановок и дорог, в том числе путем уборки указанных объектов в зимний и летний периоды. Требования прокуратуры остались без рассмотрения. Трагедия, унесшая жизни юной девушки, не заставила должностных лиц Сумского городского совета принять меры для надлежащего уборки дорог и тротуаров.

Учитывая изложенное, начато также досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Сумского городского совета своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия и нарушения правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 367 и ст. 288 УК Украины.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.