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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:11533

Сумчанка отметила 100-летний юбилей

Во вторник, 20 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения сумчанки Прасковьи Гнилосыр.

По случаю этой знаменательной даты за праздничным столом собрались родные женщины. С Днем рождения юбиляра пришли поздравить и представители городской власти: заместитель городского головы Алена Дмитревская, представитель исполнительного комитета Юрий Удовенко и руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко, а также директор ООО «Химик» Анна Духовникова.

Вручая цветы и подарки имениннице, они желали долгожительнице крепкого здоровья еще на много лет, уважения и заботы от родных. Однако сама Прасковья Гнилосыр, благодаря и теплые поздравления, сказала, что ей хватает внимания и поддержки, ведь живет она с дочерью и зятем, которые хорошо о ней заботятся.

Свой долгий жизненный путь женщина вспоминает охотно, несмотря на то, что был он нелегким.

Родилась Прасковья Гнилосыр в селе Котельва, Полтавской области.

Пережила голодомор 1932-1933 годов и войны.

В мирное время работала в АО «Сумский завод «Насосэнергомаш». Имеет общий стаж 34 года.

Общество 100-летний юбилей
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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