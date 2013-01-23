Сумской «Центролит» полностью погасил задолженность по зарплате

Всего за последние 17 месяцев был погашен долг в 16,8 млн грн. Помимо этой суммы выплачено 240 тыс. грн. по больничным листам и 186 тыс. грн. по алиментам.
Напомним, 15 апреля 2013 года предприятие было признано банкротом и в течение года ликвидировано.
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