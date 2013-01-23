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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:57622

Сумской «Центролит» полностью погасил задолженность по зарплате

20 декабря обанкротившееся ПАО «Центролит» выплатило последний миллион задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам предприятия.

Всего за последние 17 месяцев был погашен долг в 16,8 млн грн. Помимо этой суммы выплачено 240 тыс. грн. по больничным листам и 186 тыс. грн. по алиментам.

Напомним, 15 апреля 2013 года предприятие было признано банкротом и в течение года ликвидировано.

Экономика Центролит
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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