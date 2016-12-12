Полиция Сум задержала мужчину за аферу с картинами В Сумах полиция разоблачила мужчину, который, воспользовавшись неосведомленностью покупателя, продал ему несколько картин, выдав их за работы известных художников.

Находясь с визитом в Сумах, 56-летний киевлянин увидел несколько картин, которые ему очень понравились. Мужчина решил пополнить свою коллекцию и купить эти художественные произведения. Тем более что продавец, предложивший сделку, всячески уверял потенциального покупателя, что картины действительно ценные, как с художественной, так и с материальной точки зрения. Потому как принадлежат кистям известных художников конца 19-го - начала 20-го веков. Киевлянин не стал проверять авторство работ, и, поверив рассказам 64-летнего знатока искусства, за несколько десятков тысяч долларов США приобрел у него восемь картин. Когда же привез их в столицу, решил подтвердить авторство картин, и отдал на экспертизу. Тщательно исследовав каждое из полотен, настоящие искусствоведы очень засомневались, что это оригинальные работы известных художников. А совсем скоро сделали и вовсе неутешительный вывод: картины были созданы по меньшей мере на 100 лет позже, примерно в конце 20-го – начале 21-го века.

Обманутый коллекционер вынужден был обратиться за помощью к правоохранительным органам. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Следствие продолжается, собщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.