Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:30467

Полиция Сум задержала мужчину за аферу с картинами

В Сумах полиция разоблачила мужчину, который, воспользовавшись неосведомленностью покупателя, продал ему несколько картин, выдав их за работы известных художников.

Находясь с визитом в Сумах, 56-летний киевлянин увидел несколько картин, которые ему очень понравились. Мужчина решил пополнить свою коллекцию и купить эти художественные произведения. Тем более что продавец, предложивший сделку, всячески уверял потенциального покупателя, что картины действительно ценные, как с художественной, так и с материальной точки зрения. Потому как принадлежат кистям известных художников конца 19-го - начала 20-го веков. Киевлянин не стал проверять авторство работ, и, поверив рассказам 64-летнего знатока искусства, за несколько десятков тысяч долларов США приобрел у него восемь картин. Когда же привез их в столицу, решил подтвердить авторство картин, и отдал на экспертизу. Тщательно исследовав каждое из полотен, настоящие искусствоведы очень засомневались, что это оригинальные работы известных художников. А совсем скоро сделали и вовсе неутешительный вывод: картины были созданы по меньшей мере на 100 лет позже, примерно в конце 20-го – начале 21-го века.

Обманутый коллекционер вынужден был обратиться за помощью к правоохранительным органам. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Следствие продолжается, собщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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