Фискалы тоже люди: ГФС объявило режим работы на праздники

Главное управление ГФС в Сумской области сообщает о режиме работы ЦОП в праздничные и выходные дни:
31 декабря 2016 года - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 13 ч. 00 мин.;
6 января 2017 года - в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;
9 января 2017 года - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 18 ч. 00 мин.;
3, 4, 5 января 2017 года - рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
1, 2, 7, 8 января 2017 года - выходные дни.
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