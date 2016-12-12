Фискалы тоже люди: ГФС объявило режим работы на праздники Главное управление ГФС в Сумской области обнародовало режим работы Центров обслуживания плательщиков Сумской области в праздничные и выходные дни.

Главное управление ГФС в Сумской области сообщает о режиме работы ЦОП в праздничные и выходные дни:

31 декабря 2016 года - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 13 ч. 00 мин.;

6 января 2017 года - в соответствии с законодательством о труде рабочий день сокращен на один час;

9 января 2017 года - рабочий день в режиме дежурства (при необходимости с привлечением специалистов соответствующих структурных подразделений) до 18 ч. 00 мин.;

3, 4, 5 января 2017 года - рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;

1, 2, 7, 8 января 2017 года - выходные дни.