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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Легализация-2016: в Сумах официально трудоустроено 699 граждан

В текущем году специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумах выявлено 30 случаев нарушений при выплате заработной платы.

Как результат, в денежном эквиваленте бюджет получил 2,6 миллиона гривен НДФЛ и 342,3 тысячи гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Налоговиками легализовано 699 рабочих мест по 513 субъектам предпринимательской деятельности. К государственной регистрации привлечено 1690 человек.

По результатам проведенной работы в бюджет поступило 90 тысяч гривен НДФЛ, 305 тысяч ЕСВ и 588 тысяч гривен единого налога.

Налоговики предостерегают всех работающих без официального оформления: нелегальная занятость всегда является нестабильной, нерегулярной, а потому очень рискованной. Работа «на дядю» не гарантирует получения трудовых доходов, зато лишает ряда социальных прав: пенсионного обеспечения, права на пособие по временной нетрудоспособности, на оплачиваемый отпуск, на пособие по безработице, на охрану труда, а главное - она не засчитывается в трудовой стаж.

Законодательно предусмотрены суммы штрафов к работодателям за несоблюдение гарантий по оплате труда (допуск к работе без оформления трудового договора, оформления его на неполное рабочее время при выполнении работы в течение полного рабочего времени) достигают значительных размеров - от 16000 гривен до 48000 гривен за каждого неофициального «наемника».

Ответственность за нарушение оформления трудовых отношений возросла в связи с повышением с 1 декабря 2016 года минимальной зарплаты до 1600 гривен.

Надо знать, что указанные суммы штрафов накладываются не только на юридических лиц, но и на горе-предпринимателей.

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