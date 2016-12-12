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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:49919

Полиция просит откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего сегодня в Сумах

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек, произошла сегодня утром на улице Белопольское шоссе. Пожилой человек погиб, попав под колеса маршрутного такси. По данному факту открыто уголовное производство. Граждан, которые стали очевидцами данного происшествия полиция просит обратиться в Сумской отдела полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

Около 8:30 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило телефонное сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Белопольское шоссе. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и руководство отдела полиции.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси № 56, который двигался по маршруту с Анновки, в направлении центра города, совершил остановку неподалеку от поворота в районе Тепличного. В салоне микроавтобуса в то время находилось около десятка человек. Один из пассажиров, 68-летний мужчина, вышел, а когда маршрутное такси начало движение, вероятно, упал и попал под заднее колесо транспортного средства. От полученных телесных повреждений человек погиб мгновенно».

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и ст. 288 «Нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Следствие, что уже началось, выясняет все обстоятельства ДТП и просит граждан, которые стали свидетелями гибели в ДТП человека обратиться в следственный отдел Сумского отдела полиции, чтобы дать показания, которые помогли в расследовании обстоятельств и причин трагедии».

Телефоны дежурной части Сумского отдела полиции 050-407-31-02 или 102, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Право Дтп ДТП на Тепличном Смертельное ДТП
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