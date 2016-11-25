Сумские путешественники и библиотекари собрали подарки для детей-сирот

Для городского клуба путешественников и библиотекарей Центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко стало доброй традицией ко Дню Святого Николая посещать школы-интернаты и детские дома.
В этом году для воспитанников Грунивской школы-интерната сумские путешественники и библиотекари также подготовили праздничную программу, которая была насыщена конкурсами и концертными номерами. В частности, для детей выступили заслуженный деятель искусств Украины баянист Леонид Островский, известный исполнитель авторской песни из Харькова Игорь Березюк и другие исполнители. Также детям привезли подарки, собранные с помощью неравнодушных горожан: материалы для творчества, книги, спортивный инвентарь и т.п.
Подготовили для воспитанников заведения подарки от Миколайчика и работники Централизованной библиотечной системы. Библиотекарь отдела литературы по искусству Людмила Музыченко рассказала дошкольникам о кукле-мотанке нашего региона и провела «Морозную викторину» для детей школьного возраста.
Победители получили призы: альбомы для рисования, раскраски, карандаши и фломастеры.
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