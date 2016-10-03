В Сумах приняли бюджет на следующий год В Сумах депутаты во время очередной сессии горсовета 21 декабря поддержали проекты городского бюджета и Программы экономического и социального развития г. Сумы на 2017 год.

Прежде чем принять основные документы, по которым город будет жить весь следующий год, народные избранники заслушали доклад директора департамента финансов, экономики и инвестиций Светланы Липовой, который мало кто слушал, что очень возмутило чиновницу.

Она отчиталась об основных направлениях доходной и расходной частей городского бюджета 2017 года.

В следующем году в городскую казну ожидается дохода в сумме 1,8 млрд грн. Правда, эти показатели пока рассчитаны без учета межбюджетных трансфертов. Плановые доходы в общий и специальный фонды должны составить 1,8 млрд грн. и 75,5 млн грн соответственно. Вместе с тем на 210,4 млн грн (почти на 19%) увеличились показатели городского бюджета по сравнению с показателями 2016 года.

Расходная часть составляет 1,8 млрд грн. Из них 1,6 млрд грн - это расходы социальной направленности: образование (с учетом финансирования ПТУ), медицина и оплата жилищно-коммунальных услуг бюджетной сферы.

Со всеми предложениями депутатов и городского головы основной финансовый документ Сум на 2017 год было поддержано 36 голосами.

После этого народные избранники перешли к рассмотрению Программы экономического и социального развития г. Сумі на 2017 год. Учтя все предложения, вместе с теми, которые вошли в проект городского бюджета, за Программу проголосовали 29 сумских депутатов.