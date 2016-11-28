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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:01446

За прошедшие сутки полиция Сумщины раскрыла восемь имущественных преступлений

Как установили правоохранители, большинство из совершенных краж совершили злоумышленники, которые были знакомы со своими жертвами, а некоторые - даже находится в родственных отношениях.

Среди раскрытых правоохранителями краж своим цинизмом выделяются имущественные преступления, совершенные в Глуховском, Кролевецком, Ахтырском и Шосткинском районах.

Так, оперативники Глуховского отдела полиции установили личность подозреваемой, которая украла из квартиры 35-летней глуховчанки денежные средства в сумме 500 гривен. Ею оказалась родная мать потерпевшей, которой в тот день очень нужны были деньги на выпивку.

В Кролевецком же районе, ради той же пагубной привычки, 1300 гривен у старенькой матери похитил нигде неработающий ее 55-летний сын. Мужчина успел потратить на выпивку около 300 гривен. «Спустить» все деньги ему помешали полицейские. Неизрасходованные средства они вернули пенсионерке, а в отношении горе-вора открыли уголовное производство.

Ахтырские полицейские разоблачили 30-летнего местного жителя, который после посещения своей пожилой знакомой, прихватил с собой ее личные вещи и мобильный телефон.

Еще двух «нечистых на руку» знакомых установили полицейские Шостки. Первым из них оказался 35-летний местный житель, который, находясь в гостях у своей 21-летней подруги, похитил мобильный телефон, принадлежащий ее матери. А вторым - 26-летний «металлоискатель», который похитил из дома, арендованном его братом, двигатель от холодильника.

Сейчас по всем указанным фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия все подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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