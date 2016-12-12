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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:53255

В Ромнах разыскивают аферистку, которая обманывает пенсионеров

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница города, которая рассказала, что после визита неизвестной женщины лишилась 500 гривен.

Роменчанка рассказала, что гостья назвалась работницей благотворительной организации, помогающей пенсионерам. Предложила приобрести продукты питания по цене ниже магазинной. А когда женщина согласилась и достала 500 гривен, злоумышленница пообещала на следующий день принести весь товар, стоимость которого составила 385 гривен, а также остаток сдачи. Получив деньги, неизвестная исчезла и больше не появлялась.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области..

Право Мошенничество
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Театр ТЮЗ
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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