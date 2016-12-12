В Ромнах разыскивают аферистку, которая обманывает пенсионеров

Роменчанка рассказала, что гостья назвалась работницей благотворительной организации, помогающей пенсионерам. Предложила приобрести продукты питания по цене ниже магазинной. А когда женщина согласилась и достала 500 гривен, злоумышленница пообещала на следующий день принести весь товар, стоимость которого составила 385 гривен, а также остаток сдачи. Получив деньги, неизвестная исчезла и больше не появлялась.
Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области..
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