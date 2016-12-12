На Сумщине будут судить уклонистов от уплаты 3,5 миллионов налогов

Установлено, что трое участников преступной группировки, действуя по предварительному сговору с работниками таможни, приобретали на территории Республики Польша и Королевства Испании б/у транспортные средства, в дальнейшем, после пересечения границы Украины, с помощью ряда созданных ими частных предприятий, изготавливали поддельные документы на ввозимые автомобили, где указывалась недостоверная информация как о характеристиках авто, так и их стоимости, за счет чего значительно занижали фактическую таможенную стоимость транспортных средств. Своими противоправными действиями организованная преступная группа причинила государственным интересам Украины материальный ущерб в размере более 3,5 млн грн.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 / ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 28 / ч. 2 ст. 358 УК Украины. Материалы по третьему участнику организованной группы, находящемуся в розыске, выделены в отдельное производство.
Справка:
ст. 28 УК Украины - совершение преступления организованной группой лиц;
ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах;
ч. 3 ст. 212 УК Украины - уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах;
ч. 2 ст. 358 УК Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов;
ч. 2 ст. 366 УК Украины - служебный подлог, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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