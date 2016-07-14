В Сумах переселенцев будут учить предпринимательству

Проект «Интеграционная и стабилизационная поддержка путем обеспечения средствами существования внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего в результате конфликта в Украине» реализуется Международной организацией по миграции при финансовой помощи правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
В Сумской области предусматривается формирование двух групп по микропредпринимательству, четырех - по самозанятости и одной - по повышению профессиональной способности с последующим предоставлением гранта.
Участие в проекте могут принять лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые официально зарегистрированы, как внутренне перемещенные (ВПЛ) на территории Сумской области, о чем имеют соответствующую справку.
Для группы «микропредпринимательства» нужен опыт предпринимательской деятельности (не менее шести месяцев), свидетельство о регистрации ФЛП, ЧП или ООО и свидетельство об уплате единого налога, владельцем которого является заявитель.
Прием анкет продлится до 15:00 30 декабря.
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