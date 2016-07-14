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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09275

В Сумах переселенцев будут учить предпринимательству

Общественная организация «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины» приглашает внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории Сумской области, принять участие в проекте по самозанятости.

Проект «Интеграционная и стабилизационная поддержка путем обеспечения средствами существования внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего в результате конфликта в Украине» реализуется Международной организацией по миграции при финансовой помощи правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В Сумской области предусматривается формирование двух групп по микропредпринимательству, четырех - по самозанятости и одной - по повышению профессиональной способности с последующим предоставлением гранта.

Участие в проекте могут принять лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые официально зарегистрированы, как внутренне перемещенные (ВПЛ) на территории Сумской области, о чем имеют соответствующую справку.

Для группы «микропредпринимательства» нужен опыт предпринимательской деятельности (не менее шести месяцев), свидетельство о регистрации ФЛП, ЧП или ООО и свидетельство об уплате единого налога, владельцем которого является заявитель.

Прием анкет продлится до 15:00 30 декабря.

Больше информации по ссылке.

Экономика Переселенцы Предпринимательство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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