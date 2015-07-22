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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27259

Белопольчанину вручили грамоту за трех спасенных детей

Глава Белопольской райгосадминистрации Владимир Верещагин за мужество и героизм, проявленные при спасении детей на водоеме, активную общественную позицию вручил Почетную грамоту Сергею Тарану.

Летом 2016 года, находясь на водоеме в с. Речки, Сергей Таран увидел, что трое детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые купались без присмотра взрослых, начали тонуть. Сергей без колебаний бросился их спасать. Более 20 минут, рискуя собственной жизнью, он держал детей на своих плечах, пока на помощь не подоспели другие взрослые.

«Это героический поступок, поэтому я считаю, что все должны брать с Вас пример, как надо быть настоящим мужчиной не просто на словах, а в реальной жизни», - подчеркнул Владимир Верещагин.

Сергей Таран скромно ответил, что не считает себя героем, и на его месте так поступил бы каждый.

Общество Спасение утопающего
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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