Белопольчанину вручили грамоту за трех спасенных детей

Летом 2016 года, находясь на водоеме в с. Речки, Сергей Таран увидел, что трое детей в возрасте от 6 до 8 лет, которые купались без присмотра взрослых, начали тонуть. Сергей без колебаний бросился их спасать. Более 20 минут, рискуя собственной жизнью, он держал детей на своих плечах, пока на помощь не подоспели другие взрослые.
«Это героический поступок, поэтому я считаю, что все должны брать с Вас пример, как надо быть настоящим мужчиной не просто на словах, а в реальной жизни», - подчеркнул Владимир Верещагин.
Сергей Таран скромно ответил, что не считает себя героем, и на его месте так поступил бы каждый.
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