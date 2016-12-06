На сессию Сумского облсовета согнали полицейских Сегодня, 22 декабря, проходит первая сессия Сумского облсовета под руководством Владимира Токаря.

Из нововведений - полиция в зале. По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, общественный порядок обеспечивают 49 сотрудников полиции.

Кроме того, изменились правила захода в сессионный зал. Теперь граждане заходят в зал через второй этаж. Вход на первом этаже – только для президиума облсовета и депутатов.