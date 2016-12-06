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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 10:43711

На сессию Сумского облсовета согнали полицейских

Сегодня, 22 декабря, проходит первая сессия Сумского облсовета под руководством Владимира Токаря.

Из нововведений - полиция в зале. По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, общественный порядок обеспечивают 49 сотрудников полиции.

Кроме того, изменились правила захода в сессионный зал. Теперь граждане заходят в зал через второй этаж. Вход на первом этаже – только для президиума облсовета и депутатов.

Политика Владимир Токарь Полиция Сессия Сумской облсовет
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