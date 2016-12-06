На сессию Сумского облсовета согнали полицейских

Из нововведений - полиция в зале. По данным отдела коммуникаций полиции Сумщины, общественный порядок обеспечивают 49 сотрудников полиции.
Кроме того, изменились правила захода в сессионный зал. Теперь граждане заходят в зал через второй этаж. Вход на первом этаже – только для президиума облсовета и депутатов.
Следственный отдел прокуратуры Сумской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения заместителя начальника сектора Белопольского отделения...
Согласно распоряжению заместителя председателя Сумского областного совета Татьяны Головко, на 22 декабря созывается десятая сессия областного совета седьмого созыва....
Совокупный доход семьи Владимира Токаря за прошлый год составил более 1,7 млн.грн....
Глава Сумского облсовета Владимир Токарь анонсировал кадровые изменения в областном совете во время пресс-конференции 5 декабря....
Состоялась первая пресс-конференция Владимира Токаря в должности председателя областного совета....