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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Украину в ПАСЕ будет представлять акционер Сумского НПО Новинский

В среду, 21 декабря, Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам проголосовал за включение в делегацию ПАСЕ от Украины депутата Оппозиционного блока Вадима Новинского.

Зато исключили из делегации ПАСЕ и НАТО Светлану Залищук и Мустафу Найема. Об этом написала сама Светлана Залищук на своей странице в Facebook.

«Только что украинская делегация ПАСЕ пополнилась фигурантом расследования прокуратуры Вадимом Новинским из Оппоблока. Такое решение поддержал комитет по иностранным делам. Вместе с тем меня и Мустафу Найема окончательно решением комитета исключили из делегаций ПАСЕ и НАТО", - сообщила она.

 

Напомним, Вадим Новинский через свои фирмы имеет около 10% ПАО «Сумске НПО»

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