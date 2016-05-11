Украину в ПАСЕ будет представлять акционер Сумского НПО Новинский

Зато исключили из делегации ПАСЕ и НАТО Светлану Залищук и Мустафу Найема. Об этом написала сама Светлана Залищук на своей странице в Facebook.
«Только что украинская делегация ПАСЕ пополнилась фигурантом расследования прокуратуры Вадимом Новинским из Оппоблока. Такое решение поддержал комитет по иностранным делам. Вместе с тем меня и Мустафу Найема окончательно решением комитета исключили из делегаций ПАСЕ и НАТО", - сообщила она.
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