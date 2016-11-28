На Сумщине спасатели вытащили автомобиль из кювета

Звонил один из пассажиров. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части.
Преодолев расстояние в 11 км, спасатели прибыли на вызов. Они соединили с помощью буксировочного троса пожарный автомобиль повышенной проходимости с автомобилем и за считанные минуты достали его из кювета. В салоне ВАЗа находились три человека. Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась.
Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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