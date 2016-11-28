На Сумщине спасатели вытащили автомобиль из кювета 22 декабря в 1:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Белополье - Ульяновка между селами Штановка и Москаленки Белопольского района в кювет попал легковой автомобиль.

Звонил один из пассажиров. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев расстояние в 11 км, спасатели прибыли на вызов. Они соединили с помощью буксировочного троса пожарный автомобиль повышенной проходимости с автомобилем и за считанные минуты достали его из кювета. В салоне ВАЗа находились три человека. Никому из пассажиров медицинская помощь не понадобилась.

Всего к спасательной операции были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.