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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:38292

В Шостке у наркомана нашли 300 кустов конопли и пистолет

Переделанный под боевой стартовый пистолет и почти 300 кустов конопли обнаружили и изъяли сотрудники полиции у 24-летнего жителя Шостки.

Правоохранителям Шостки стала известна информация, что один из местных жителей хранит дома огнестрельное оружие. Полицейские решили это проверить и с санкцией на обыск наведались по месту проживания 24-летнего мужчины. В его квартире были найдены стартовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также наркотики.

«По подсчетам сотрудников полиции мужчина в собственном домохозяйстве хранил почти 300 кустов конопли, - комментирует Виктор Гузей, начальник Шосткинского отдела полиции. - Наркосодержащие растения и пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое является особо опасным наркотическим веществом и огнестрельным оружием соответственно».

Сам же владелец такого «клада» пояснил, что коноплю собственноручно посеял и вырастил для собственного употребления, а пистолет нашел около мусорника, который решил оставить себе для самообороны.

Подозреваемому инкриминируют «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» по ч. 1 ст. 263 и «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины. Дела направлены в суд. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Оружие Шостка
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