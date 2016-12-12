Сумское областное комимущество сменило начальника Сегодня, 22 декабря, на сессии Сумского облсовета поменяли начальника управления коммунального имущества областного совета.

Сначала сняли предыдущего начальника Николая Коваленко, который написал заявление по собственному желанию. Вместо него начальником стал депутат облсовета Дмитрий Нагорный (БПП «Солідарність»). За оба решения – увольнение Коваленко и назначение Нагорного проголосовали 40 депутатов.

По словам главы Сумского областного совета Владимира Токаря, назначение Дмитрия Нагорного на должность - это его инициатива.

«Я беру ответственность на себя. И спрашивать, в случае чего, будете у меня. Если что-то будет не так, обращайтесь ко мне», - сказал чиновник.

Напомним, Д.Нагорный был заместителем генерального директора «Сумыоблагролеса», которого в свое время уволил бывший глава облсовета Семен Салатенко, обвинив в коррупции. Позже Д.Нагорный стал депутатом вместо сложившего свои полномочия главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко.