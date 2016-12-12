Сумское областное комимущество сменило начальника

Сначала сняли предыдущего начальника Николая Коваленко, который написал заявление по собственному желанию. Вместо него начальником стал депутат облсовета Дмитрий Нагорный (БПП «Солідарність»). За оба решения – увольнение Коваленко и назначение Нагорного проголосовали 40 депутатов.
По словам главы Сумского областного совета Владимира Токаря, назначение Дмитрия Нагорного на должность - это его инициатива.
«Я беру ответственность на себя. И спрашивать, в случае чего, будете у меня. Если что-то будет не так, обращайтесь ко мне», - сказал чиновник.
Напомним, Д.Нагорный был заместителем генерального директора «Сумыоблагролеса», которого в свое время уволил бывший глава облсовета Семен Салатенко, обвинив в коррупции. Позже Д.Нагорный стал депутатом вместо сложившего свои полномочия главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко.