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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32349

Стали известны все главы новых громад на Сумщине

На Сумщине установлены результаты выборов во всех 13 объединенных территориальных общинах.

В основном победители имеют значительный отрыв от своих конкурентов, а самая упорная была борьба за должность Кириковского поселкового головы (Великописаревский район) - здесь отрыв победителя выборов самовыдвиженца Ивана Мороза от ближайшего конкурента Сергея Павлушенко составил всего 128 голосов.

Победителями выборов на должность руководителей общин в Сумской области стали:

• Николаевскаяпоселковая ОТГ - Иван Игнатьев, самовыдвиженец, Николаевский поселковый голова;

• Кириковская поселковая ОТГ - Иван Мороз, самовыдвиженец, ФГ «Алис», директор;

• Шалыгинская поселковая ОТГ - Юрий Матвиенко, самовыдвиженец, Сваркивский сельский голова;

• Миропольская сельская ОТГ - Елена Ордынец, самовыдвиженка, Миропольский сельский голова;

• Недригайловская поселковая ОТГ - Игорь Остапчук, самовыдвиженец, голова Недригайловского поселкового совета;

• Груньськая сельская ОТГ - Александр Кудлай, самовыдвиженец, директор ЧСП «Груньское»

• Зноб-Новгородская поселковая ОТГ - Петр Гончаров, самовыдвиженец, Крединивский сельский голова;

• Бездрицкая сельская ОТГ - Александр Маркин, самовыдвижение, Бездрицкий сельский голова;

• Николаевская сельская ОТГ - Сергей Самотой, самовыдвижение, Николаевский сельский голова;

• Нижнесыроватская сельская ОТГ - Вячеслав Суспицын, самовыдвижение, Нижнесырватский сельский голова;

• Хотиньская поселковая ОТГ - Николай Торяник, самовыдвижение, Кондратьевский сельский голова;

• Боромлянская сельская ОТГ - Василий Романика, ВО «Батькивщина», Боромлянский сельский голова;

• Дружбовский городская ОТГ - Евгений Харитонов, самовыдвижение, Управление СБУ в Сумской области.

Явка на Сумщине была довольно высокой - 51,36%. Наиболее активными были избиратели Груньскойгромады (Ахтырский район) – 59,24%. Меньше всего заинтересовались выборами жители Нижнесыроватской громады (Сумской район) – 31,11%, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Политика Выборы ОТГ
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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