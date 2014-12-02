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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02329

Сумским чиновникам вручили государственные награды

Березовского сельского голову и Николаевского поселкового голову Президент Украины отметил орденами «За заслуги» III степени.

Награды в начале 10-ой сессии областного совета им вручал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

«Я хотел бы отметить, что Надежда Артеменко и Иван Игнатьев заслуженно получили эти награды, - подчеркнул Николай Клочко. - С Надежды Михайловны стоит брать пример всем новым главам громад, ведь ее заслуги признают и народные депутаты и в Министерстве регионального развития. Приятно мне, что награду получил и Николаевский поселковый голова Иван Анатольевич, у которого, кстати, сегодня день рождения ».

Надежду Артеменко и Ивана Игнатьева Президент Украины отметил государственными наградами 7 декабря по случаю Дня местного самоуправления. «За весомый личный вклад в государственное строительство и развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», - говорится в Указе.

Общество Государственные награды
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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