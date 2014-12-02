Сумским чиновникам вручили государственные награды

Награды в начале 10-ой сессии областного совета им вручал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.
«Я хотел бы отметить, что Надежда Артеменко и Иван Игнатьев заслуженно получили эти награды, - подчеркнул Николай Клочко. - С Надежды Михайловны стоит брать пример всем новым главам громад, ведь ее заслуги признают и народные депутаты и в Министерстве регионального развития. Приятно мне, что награду получил и Николаевский поселковый голова Иван Анатольевич, у которого, кстати, сегодня день рождения ».
Надежду Артеменко и Ивана Игнатьева Президент Украины отметил государственными наградами 7 декабря по случаю Дня местного самоуправления. «За весомый личный вклад в государственное строительство и развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм», - говорится в Указе.
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