Сумчанин кидался на родственников с топором

19 декабря, около 17 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который в доме на переулке Привольном топором угрожает физической расправой своим родственникам.
Экипаж инспекторов быстро прибыл на место вызова. Из окна дома выглядывал человек, который что-то держал в руке. Как только полицейские зашли на территорию домовладения, гражданин выбежал из дома и бросился наутек, при этом что-то держа в руках.
Полицейские побежали за ним. Преследование оказалось недолгим. Стражи порядка догнали и задержали беглеца, в руках у которого была металлическая труба.
Им оказался 25-летний сумчанин, который ранее имел проблемы с законом за незаконный оборот с наркотическими веществами.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Патрульные задержали граждан, которые угрожали врачу предметом, похожим на пистолет....
На электронную почту журналистки Елены Адаменко пришло письмо с угрозами....
Из-за задержания автомобилей с контрабандой пограничникам Сумского отряда нарушители угрожали физической расправой....
Нейтрализация угроз требует ответственного отношения Рады и Кабмина....
Сумской журналист Евгений Положий обратился к руководству силовых органов с заявлением относительно якобы имевшей место в Сумах встречей руководителей Партии...