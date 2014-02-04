Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44294

Сумчанин кидался на родственников с топором

Патрульные задержали мужчину, который угрожал своим родным физической расправой.

19 декабря, около 17 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который в доме на переулке Привольном топором угрожает физической расправой своим родственникам.

Экипаж инспекторов быстро прибыл на место вызова. Из окна дома выглядывал человек, который что-то держал в руке. Как только полицейские зашли на территорию домовладения, гражданин выбежал из дома и бросился наутек, при этом что-то держа в руках.

Полицейские побежали за ним. Преследование оказалось недолгим. Стражи порядка догнали и задержали беглеца, в руках у которого была металлическая труба.

Им оказался 25-летний сумчанин, который ранее имел проблемы с законом за незаконный оборот с наркотическими веществами.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Угрозы
view counter

По тематике

05.12.2016 14:38

В Сумах врачу угрожали пистолетом за некачественное лечение

Патрульные задержали граждан, которые угрожали врачу предметом, похожим на пистолет....

24.02.2016 12:29

В Сумах угрожают журналистке за освещение работы нелегальных заправок

На электронную почту журналистки Елены Адаменко пришло письмо с угрозами....

16.10.2015 11:46

На Сумщине контрабандисты угрожали пограничникам расправой (видео)

Из-за задержания автомобилей с контрабандой пограничникам Сумского отряда нарушители угрожали физической расправой....

04.06.2015 15:24

Ученые обозначили основные социально-экономические угрозы для Украины

Нейтрализация угроз требует ответственного отношения Рады и Кабмина....

04.02.2014 18:43

Сумской журналист просит установить не встречался ли губернатор с «титушками» Гепы

Сумской журналист Евгений Положий обратился к руководству силовых органов с заявлением относительно якобы имевшей место в Сумах встречей руководителей Партии...

Новости

Сумы остались без логотипа
Вчера 14:31
Повторение трагедии? В Сумах маршрутка переехала пешеходу голову (обновляется, + видео)
Вчера 09:59
Проведение транспортного конкурса в Сумах остановлено судом 2
20.12.2016 20:11
В Шостке 17-летний влюбленный ради подарка девушки пошел на ограбление
Сегодня 18:05
Сумской облсовет принял бюджет-2017
Сегодня 17:53
Сумские биатлонисты взяли три медали на юниорском чемпионате Украины
Сегодня 17:34
На Сумщине будут судить двух нелегальных лесорубов
Сегодня 17:22
На Сумщину приехали 678 школьных компьютеров
Сегодня 17:11
Псевдобанкиры обманули доверчивых конотопчан на 11 тысяч
Сегодня 16:40
Сумчанин ездил с поддельными правами
Сегодня 16:13
Нацгвардейцу, избившему охранника Спасо-Преображенского собора, дали 6 лет тюрьмы
Сегодня 15:36
Иван Редкач будет боксировать 28 января
Сегодня 14:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.