Сумчанин кидался на родственников с топором Патрульные задержали мужчину, который угрожал своим родным физической расправой.

19 декабря, около 17 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который в доме на переулке Привольном топором угрожает физической расправой своим родственникам.

Экипаж инспекторов быстро прибыл на место вызова. Из окна дома выглядывал человек, который что-то держал в руке. Как только полицейские зашли на территорию домовладения, гражданин выбежал из дома и бросился наутек, при этом что-то держа в руках.

Полицейские побежали за ним. Преследование оказалось недолгим. Стражи порядка догнали и задержали беглеца, в руках у которого была металлическая труба.

Им оказался 25-летний сумчанин, который ранее имел проблемы с законом за незаконный оборот с наркотическими веществами.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.