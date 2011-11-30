Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57412

Власть меняется: за бюджет в Сумском облсовете будет отвечать экс-регионал Березин

Сегодня, 22 декабря, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за смену руководства бюджетной комиссии.

Вместо свободовки Елены Сердюк теперь руководить постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества будет Николай Березин от фракции «Відродження», который возглавляя эту комиссию во времена губернаторства главы фракции «Відродження» Юрия Чмыря в 2010-2014 гг. За это решение нашлось 38 голосов.

Сейчас обсуждается вопросы о смене руководства «Облагролеса»: вместо Сергея Котляренко хотят поставить депутат облсовета от «Волі народу» Константина Товстуху.

Политика Березин
view counter

По тематике

В сумском облсовете со скандалом продавили Березина на должность главы бюджетной комиссии
23.04.2014 15:05

В сумском облсовете со скандалом продавили Березина на должность главы бюджетной комиссии

Сегодня, 23 апреля, в Сумском облсовете сменили главу постоянной комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной политики.... 10

30.11.2011 16:07

ДТП с авто советника мэра Сум еще расследуют

Расследование смертельного наезда на пешехода с участием «шкоды» советника мэра Сум, депутата областного совета Николая Березина еще не закончилось.... 6

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.