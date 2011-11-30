Власть меняется: за бюджет в Сумском облсовете будет отвечать экс-регионал Березин Сегодня, 22 декабря, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за смену руководства бюджетной комиссии.

Вместо свободовки Елены Сердюк теперь руководить постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества будет Николай Березин от фракции «Відродження», который возглавляя эту комиссию во времена губернаторства главы фракции «Відродження» Юрия Чмыря в 2010-2014 гг. За это решение нашлось 38 голосов.

Сейчас обсуждается вопросы о смене руководства «Облагролеса»: вместо Сергея Котляренко хотят поставить депутат облсовета от «Волі народу» Константина Товстуху.