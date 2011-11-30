Власть меняется: за бюджет в Сумском облсовете будет отвечать экс-регионал Березин

Вместо свободовки Елены Сердюк теперь руководить постоянной комиссией областного совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиционной политики, международного и межрегионального сотрудничества будет Николай Березин от фракции «Відродження», который возглавляя эту комиссию во времена губернаторства главы фракции «Відродження» Юрия Чмыря в 2010-2014 гг. За это решение нашлось 38 голосов.
Сейчас обсуждается вопросы о смене руководства «Облагролеса»: вместо Сергея Котляренко хотят поставить депутат облсовета от «Волі народу» Константина Товстуху.
Сегодня, 23 апреля, в Сумском облсовете сменили главу постоянной комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной политики.... 10
Расследование смертельного наезда на пешехода с участием «шкоды» советника мэра Сум, депутата областного совета Николая Березина еще не закончилось.... 6