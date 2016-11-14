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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15518

В Сумах за убийство дали 7 лет

К семи годам лишения свободы приговорена женщина, которая убила своего сожителя. Прокуратура готовит апелляцию.

Сумская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в отношении 44-летней жительницы областного центра, которая убила своего сожителя. Приговором суда женщина признана виновной в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что мужчина и женщина, которые проживали в гражданском браке, в июне прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выясняли отношения. Впоследствии женщина пошла на кухню чистить картошку. Мужчина подошел к ней и предложил ей поиграть в карты, на что она ответила отказом. Однако мужчина начал настаивать на том, чтобы она шла вместе с ним в комнату. Это изрядно разозлило обвиняемую, и она несколько раз ударила мужа ножом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Ксения Кононенко, на указанное решение суда прокуратура уже готовит апелляционную жалобу, поскольку считает его слишком мягким. Женщина уже ранее совершал подобное преступление, тогда она также лишила жизни человека, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор Убийство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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