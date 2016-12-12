Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26533

В Сумах пьяный водитель без прав застрял в сугробе

Патрульные составили 2 админматериала на водителя, который застрял в снежном сугробе.

19 декабря, около 22 часов, патрульные получили сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который движется по улице Троицкой на автомобиле Mitsubishi Outlander.

Обследуя указанную улицу, экипаж патрульных заметил автомобиль, который въехал в сугроб на обочине. Водитель безуспешно пытался выехать из снежного плена.

Во время проверки документов инспекторы обнаружили, что 57-летний гражданин не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, зато у него были признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей человек отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Полицейские составили на него админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право
view counter

Новости

Сумы остались без логотипа
Вчера 14:31
Повторение трагедии? В Сумах маршрутка переехала пешеходу голову (обновляется, + видео)
Вчера 09:59
Проведение транспортного конкурса в Сумах остановлено судом 2
20.12.2016 20:11
В Шостке 17-летний влюбленный ради подарка девушки пошел на ограбление
Сегодня 18:05
Сумской облсовет принял бюджет-2017
Сегодня 17:53
Сумские биатлонисты взяли три медали на юниорском чемпионате Украины
Сегодня 17:34
На Сумщине будут судить двух нелегальных лесорубов
Сегодня 17:22
На Сумщину приехали 678 школьных компьютеров
Сегодня 17:11
Псевдобанкиры обманули доверчивых конотопчан на 11 тысяч
Сегодня 16:40
Сумчанин ездил с поддельными правами
Сегодня 16:13
Нацгвардейцу, избившему охранника Спасо-Преображенского собора, дали 6 лет тюрьмы
Сегодня 15:36
Иван Редкач будет боксировать 28 января
Сегодня 14:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.