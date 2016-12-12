В Сумах пьяный водитель без прав застрял в сугробе Патрульные составили 2 админматериала на водителя, который застрял в снежном сугробе.

19 декабря, около 22 часов, патрульные получили сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который движется по улице Троицкой на автомобиле Mitsubishi Outlander.

Обследуя указанную улицу, экипаж патрульных заметил автомобиль, который въехал в сугроб на обочине. Водитель безуспешно пытался выехать из снежного плена.

Во время проверки документов инспекторы обнаружили, что 57-летний гражданин не имеет водительского удостоверения соответствующей категории, зато у него были признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей человек отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Полицейские составили на него админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.