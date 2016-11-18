В Сумах ночью отключат воду

Вследствие остановки водозабора в ночное время без воды останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней.
Остановка водозабора вызвана необходимостью завершить работы по переврезке на территории насосной станции и устранить порыв на водопроводе диаметром 500 мм по пр. Курскому. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
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