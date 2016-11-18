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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах ночью отключат воду

22 декабря в 22:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции.

Вследствие остановки водозабора в ночное время без воды останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней.

Остановка водозабора вызвана необходимостью завершить работы по переврезке на территории насосной станции и устранить порыв на водопроводе диаметром 500 мм по пр. Курскому. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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