В Сумах ночью отключат воду 22 декабря в 22:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции.

Вследствие остановки водозабора в ночное время без воды останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней.

Остановка водозабора вызвана необходимостью завершить работы по переврезке на территории насосной станции и устранить порыв на водопроводе диаметром 500 мм по пр. Курскому. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».