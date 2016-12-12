Сумчанин ездил с поддельными правами

20 декабря, около 8 часов утра, экипаж патрульных заметил автомобиль Volkswagen Passat, который не мог выехать из снежного заноса на улице Степана Бандеры. Инспекторы помогли водителю и решили проверить его документы.
Проверяя водительское удостоверение, полицейские заметили, что оно имеет признаки подделки. По имеющимся базами стражи порядка установили, что данный гражданин вообще не получал водительского удостоверения, а также, что водительское удостоверения не зарегистрировано ни в одной базе.
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