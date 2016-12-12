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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13250

Сумчанин ездил с поддельными правами

Патрульные обнаружили водителя, который ездил с вероятно поддельным водительским удостоверением.

20 декабря, около 8 часов утра, экипаж патрульных заметил автомобиль Volkswagen Passat, который не мог выехать из снежного заноса на улице Степана Бандеры. Инспекторы помогли водителю и решили проверить его документы.

Проверяя водительское удостоверение, полицейские заметили, что оно имеет признаки подделки. По имеющимся базами стражи порядка установили, что данный гражданин вообще не получал водительского удостоверения, а также, что водительское удостоверения не зарегистрировано ни в одной базе.

Инспекторы сопроводили 47-летнего мужчину в Сумское отделение полиции.

Право Патрульная полиция
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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