Иван Редкач будет боксировать 28 января Шосткинский боксер-профессионал, который уже 8-ой год живет в США, выйдет на ринг в следующем месяце.

Об этом он сообщил в фейсбуке. Известна пока только дата проведения поединка, о сопернике ничего неизвестно. Зато он представил форму, в которой будет выходить в ринг – с мексиканскими и украинскими цветами.