Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56337

Иван Редкач будет боксировать 28 января

Шосткинский боксер-профессионал, который уже 8-ой год живет в США, выйдет на ринг в следующем месяце.

Об этом он сообщил в фейсбуке. Известна пока только дата проведения поединка, о сопернике ничего неизвестно. Зато он представил форму, в которой будет выходить в ринг – с мексиканскими и украинскими цветами.

Фото
Спорт Бокс Иван Редкач
view counter

По тематике

05.11.2016 09:43

Сумской боксер Тарас Шелестюк добыл тяжелую победу над американцем

Сумской профессионал выигрывает уже 15-ый поединок за 4 года....

27.10.2016 09:32

Сумские боксеры отличились на чемпионате Украины

В г. Надвирна (Ивано-Франковская область) с 17 до 23 октября проходил чемпионат Украины по боксу среди юношей 2003-2004 г.р....

10.10.2016 09:21

Определился соперник Тараса Шелестюка на бой 4 ноября

Как стало известно от команды Тараса Шелестюка, следующим соперником сумского боксера-профессионала в поединке 4 ноября станет Джейми Эррера (15-3-1, 8КО)....

01.09.2016 11:22

Тарас Шелестюк выйдет на ринг в ноябре

Назначена дата следующего боя сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка....

Иван Редкач потерпел второе поражение в карьере
31.07.2016 14:49

Иван Редкач потерпел второе поражение в карьере

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач (19-2-1, 15 КОs) потерпел второе поражение в своей профессиональной карьере, проиграв единогласным решением судей бывшему спарринг-партнеру...

Новости

Сумы остались без логотипа
Вчера 14:31
Повторение трагедии? В Сумах маршрутка переехала пешеходу голову (обновляется, + видео)
Вчера 09:59
Проведение транспортного конкурса в Сумах остановлено судом 2
20.12.2016 20:11
В Шостке 17-летний влюбленный ради подарка девушки пошел на ограбление
Сегодня 18:05
Сумской облсовет принял бюджет-2017
Сегодня 17:53
Сумские биатлонисты взяли три медали на юниорском чемпионате Украины
Сегодня 17:34
На Сумщине будут судить двух нелегальных лесорубов
Сегодня 17:22
На Сумщину приехали 678 школьных компьютеров
Сегодня 17:11
Псевдобанкиры обманули доверчивых конотопчан на 11 тысяч
Сегодня 16:40
Сумчанин ездил с поддельными правами
Сегодня 16:13
Нацгвардейцу, избившему охранника Спасо-Преображенского собора, дали 6 лет тюрьмы
Сегодня 15:36
Иван Редкач будет боксировать 28 января
Сегодня 14:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.