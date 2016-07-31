Иван Редкач будет боксировать 28 января

Об этом он сообщил в фейсбуке. Известна пока только дата проведения поединка, о сопернике ничего неизвестно. Зато он представил форму, в которой будет выходить в ринг – с мексиканскими и украинскими цветами.
Сумской профессионал выигрывает уже 15-ый поединок за 4 года....
В г. Надвирна (Ивано-Франковская область) с 17 до 23 октября проходил чемпионат Украины по боксу среди юношей 2003-2004 г.р....
Как стало известно от команды Тараса Шелестюка, следующим соперником сумского боксера-профессионала в поединке 4 ноября станет Джейми Эррера (15-3-1, 8КО)....
Назначена дата следующего боя сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач (19-2-1, 15 КОs) потерпел второе поражение в своей профессиональной карьере, проиграв единогласным решением судей бывшему спарринг-партнеру...