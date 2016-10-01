Нацгвардейцу, избившему охранника Спасо-Преображенского собора, дали 6 лет тюрьмы

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Приговором Заречного районного суда г. Сумы гражданин М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет.

Напомним, уголовное преступление произошло 22 октября 2015 года около 00.55 на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, где в ходе ссоры военнослужащий гражданин М. (проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины и находился в отпуске) нанес охраннику гражданину Б. удары, причинив последнему тяжкие телесные повреждения. Кроме того, в этот же день около 9.10 в ходе проведения осмотра места происшествия сотрудниками Сумского СГО УМВД Украины в Сумской области у гражданина М. была обнаружена холодное оружие - нож.

Вина обвиняемого гражданина М. в инкриминируемых преступлениях подтверждается исследованными в суде доказательствами: показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями судебно-медицинской экспертизы, воспроизведением видеозаписи событий с камеры видеонаблюдения, которые имели место 22.10.2015 и т.д.

Все допрошенные в качестве свидетелей медицинские работники отметили, что установленный охраннику собора гражданину Б. диагноз не мог образоваться, как результат любой болезни.

Также, по записи камеры видеонаблюдения видно, что другие лица участия в конфликте не принимали, и только обвиняемый контактировал с потерпевшим.

По предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 263 УК Украины - согласно заключению судебной трассологической экспертизы нож, изъятый у обвиняемого, является холодным оружием, который изготовлен заводским способом по типу боевых тактических ножей. В удостоверении и военном билете обвиняемого гражданина М. отсутствуют какие-либо записи о принадлежности последнему холодного оружия - ножа, то есть разрешения руководства на передвижение обвиняемого с холодным оружием во время пребывания за пределами воинской части гражданин М. не имел.

Оценивая исследованные доказательства в совокупности, суд считает, что вина гражданина М. в предъявленном обвинении доказана в полном объеме.

С обвиняемого гражданина М. взыскано в пользу потерпевшей гражданки Д. 112 775 грн 61 коп. в счет возмещения материального ущерба и 150 000 грн. на возмещение морального вреда.

До вступления приговора в законную силу обвиняемому оставлено мера пресечения в виде залога.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном суде Сумской области в течение 30 суток с момента его провозглашения, сообщает сайт Заречного суда.

Право Приговор Тяжкие телесные повреждения
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