Псевдобанкиры обманули доверчивых конотопчан на 11 тысяч Представившись банковскими работниками, неизвестные злоумышленники опустошили счета двух жителей Конотопа на 11 тысяч гривен. А 66-летняя пенсионерка за участие в бесплатной лотерее, кроме денег поплатилась еще и золотыми украшениями.

Первым в дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний житель Конотопа. Мужчина рассказал, что днем на его мобильный поступил звонок от незнакомой женщины. Она, представившись сотрудником банка, сообщила, что его банковской картой пытаются рассчитаться в магазине за покупку телефона. Конечно, что он попросил помочь. А когда аферистка выпытала в такой способ персональные данные и секретные коды банковской карточки мужчины, на его телефон пришло смс-сообщение, в котором говорилось о снятие денежных средств суммой семь тысяч гривен.

В подобной ситуации оказался и 37-летний конотопчанин. Ему также позвонила псевдобанкирша, «помощь» которой стоила ему четырех тысяч гривен.

А вот доверчивая 66-летняя женщина отдала мошенникам не только все свои сбережения, но и золотые серьги с кольцом. Конотопчанка решила принять участие в бесплатной лотерее, где разыгрывалась бытовая техника по случаю открытия нового магазина. Злоумышленники настолько заморочили ей голову, что она без колебаний выполнила единственное условие указанной лотереи – засвидетельствовала о своей платежеспособности. После чего, пригласив новых знакомых к себе домой, показала им, что имеет деньги в сумме семь тысяч гривен и золотые изделия. Когда же злоумышленники предложили ей положить все в конверт и спрятать, после чего быстро ушли, женщина обнаружила обычные порезанные бумажки.

По всем фактам в полиции уже открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников. А также обращаются ко всем гражданам с просьбой не доверять незнакомцам, «телефонным» собеседникам, которые представляются сотрудниками банка или другими представителями государственных учреждений, полицейскими, менеджерами или представителями торговых фирм. Прежде чем выполнять их условия, убедитесь в достоверности информации. Никому не сообщайте свои персональные данные, секретные коды банковских карт, а тем более не отдавайте свои сбережения человеку, которого видите впервые. И помните, вы сами можете уберечь свои сбережения от подобных злоумышленников, придерживаясь этих простых правил, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.