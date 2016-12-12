Псевдобанкиры обманули доверчивых конотопчан на 11 тысяч

Первым в дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний житель Конотопа. Мужчина рассказал, что днем на его мобильный поступил звонок от незнакомой женщины. Она, представившись сотрудником банка, сообщила, что его банковской картой пытаются рассчитаться в магазине за покупку телефона. Конечно, что он попросил помочь. А когда аферистка выпытала в такой способ персональные данные и секретные коды банковской карточки мужчины, на его телефон пришло смс-сообщение, в котором говорилось о снятие денежных средств суммой семь тысяч гривен.
В подобной ситуации оказался и 37-летний конотопчанин. Ему также позвонила псевдобанкирша, «помощь» которой стоила ему четырех тысяч гривен.
А вот доверчивая 66-летняя женщина отдала мошенникам не только все свои сбережения, но и золотые серьги с кольцом. Конотопчанка решила принять участие в бесплатной лотерее, где разыгрывалась бытовая техника по случаю открытия нового магазина. Злоумышленники настолько заморочили ей голову, что она без колебаний выполнила единственное условие указанной лотереи – засвидетельствовала о своей платежеспособности. После чего, пригласив новых знакомых к себе домой, показала им, что имеет деньги в сумме семь тысяч гривен и золотые изделия. Когда же злоумышленники предложили ей положить все в конверт и спрятать, после чего быстро ушли, женщина обнаружила обычные порезанные бумажки.
По всем фактам в полиции уже открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Правоохранители делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленников. А также обращаются ко всем гражданам с просьбой не доверять незнакомцам, «телефонным» собеседникам, которые представляются сотрудниками банка или другими представителями государственных учреждений, полицейскими, менеджерами или представителями торговых фирм. Прежде чем выполнять их условия, убедитесь в достоверности информации. Никому не сообщайте свои персональные данные, секретные коды банковских карт, а тем более не отдавайте свои сбережения человеку, которого видите впервые. И помните, вы сами можете уберечь свои сбережения от подобных злоумышленников, придерживаясь этих простых правил, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница города, которая рассказала, что после визита неизвестной женщины лишилась...
Прокуратурой Сумской области 21 декабря 2016 года направлены в суд обвинительные акты в отношении двух участников организованной преступной группы, которые...
В Сумах полиция разоблачила мужчину, который, воспользовавшись неосведомленностью покупателя, продал ему несколько картин, выдав их за работы известных художников....
Благодаря неравнодушным гражданам патрульные задержали женщину, которая мошенническим путем зарабатывала на жизнь....
Патрульные предупреждают об активизации мошенников....