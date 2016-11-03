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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской школе передали флаг Севера

Школа № 9 получила флаг Сергея Табалы (Севера), который был с ним во время обороны Донецкого аэропорта.

По случаю такого события в учебное заведение посетили заммэра Сум Алена Дмитревская, военнослужащие, боевые побратимы молодого «киборга», его бабушка Людмила Шепотько.

Алена Дмитревская, обращаясь к родным Героя и ученикам школы, которые всего на несколько лет моложе павшего Сергея Табалы, отметила: «Мы живем под мирным небом, нам не слышно взрывов и стрельбы. И этим мы обязаны тем мужчинам и парням, которые не думали, что будет с ними, а шли защищать родную землю. Именно таким был и Сергей Табала, которому на момент гибели было всего 18 лет. В столь юном возрасте он уже был настоящим мужчиной, воином. И таким его воспитали его родители, бабушка и дедушка. За это низкий вам поклон».

Флаг, который Сергей Табала берег под своим бронежилетом при защите Донецкого аэропорта, директору школы, где учился Герой, передал еще один защитник аэропорта, «Народный герой Украины», полковник запаса Андрей Тимофеев. Он и военные побратимы Сергея вспомнили о том, каким храбрым он был, несмотря на свои годы, и призвали детей всегда помнить о тех, кто подарил им мирное небо.

С таким призывом обратилась к присутствующим и бабушка Сергея Табалы: «Очень тяжело переживать эту потерю. И меня держит на свете надежда, что мой внук погиб не зря, что вскоре справедливость, к которой он так стремился, победит, и эта необъявленная война наконец закончится. Дорогие дети, помните, что мой Сергей и другие чьи-то сыновья, внуки, братья, мужья погибли ради вас».

После этого все присутствующие посмотрели фильм о самом молодом «киборге», пишет информпортал Сумского горсовета.

Общество Сергей Табала
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