Сумской облсовет принял бюджет-2017 Сегодня, 22 декабря, депутаты Сумского облсовета проголосовали за областной бюджет на 2017 год.

Общий объем доходов областного бюджета на следующий год с учетом межбюджетных трансфертов определен в сумме 5,7 млрд гривен.

В следующем году с целью повышения социальных стандартов предусмотрено поэтапный рост размера прожиточного минимума. В декабря 2017 года по сравнению с декабря 2016 года размер прожиточного минимума вырастет на 10 процентов.

В областной бюджет впервые в 2017 году будет поступать субвенции из государственного бюджета на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний.

Новой также станет субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, в проекте областного бюджета на 2017 год планируются капитальные расходы в сумме 30,8 млн гривен, из которых 12,4 млн гривен предусмотрено на реконструкцию и строительство объектов социально-культурной сферы области. Эти средства должны быть направлены на то, чтобы больницы и школы были отремонтированы, чтобы там были надлежащие условия, чтобы они были энергоэффективные, чтобы минимально платить за энергоносители, проводить энергоэффективные мероприятия.