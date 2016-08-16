На Сумщину приехали 678 школьных компьютеров

Об этом на своей странице в фейбсуке написал нардеп от Сум Олег Медуница.
«В Сумы прибыл долгожданный груз из Министерства образования и науки. Это 678 компьютеров для учебных заведений Сумской области. Часть из них поедет в мой округ. Данное материальное обеспечение проходит в рамках программы создания опорных школ, внедрение которой инициировала наш министр образования Лилия Гриневич. Сегодня в Сумской области решением местных советов создано 5 опорных школ. В процессе реформирования еще 78 сельских школ», - написал Медуница.
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