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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11271

На Сумщину приехали 678 школьных компьютеров

В Сумы прибыли 678 компьютеров для учебных заведений Сумской области.

Об этом на своей странице в фейбсуке написал нардеп от Сум Олег Медуница.

«В Сумы прибыл долгожданный груз из Министерства образования и науки. Это 678 компьютеров для учебных заведений Сумской области. Часть из них поедет в мой округ. Данное материальное обеспечение проходит в рамках программы создания опорных школ, внедрение которой инициировала наш министр образования Лилия Гриневич. Сегодня в Сумской области решением местных советов создано 5 опорных школ. В процессе реформирования еще 78 сельских школ», - написал Медуница.

Общество Компьютеры Олег Медуница Школы
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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