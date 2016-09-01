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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22304

На Сумщине будут судить двух нелегальных лесорубов

Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, совершивших незаконную порубку деревьев стоимостью более 600 тыс. грн.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемые в течение сентября-октября 2016 года без соответствующих разрешительных документов спилили 94 дерева различных пород на территории Дубовицкого сельского совета Кролевецкого района.

Как сообщил начальник Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры Павел Моисеенко, действия обвиняемых квалифицированы по ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесах, повлекшая существенный вред) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вырубка леса
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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