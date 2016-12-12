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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:5691

На Сумщине молодой маме светит тюрьма за украденную сумочку

Молодую девушку, которая похитила из местного магазина сумочку, работники конотопской полиции вычислили с помощью камеры видеонаблюдения.

О факте похищения товара из магазина полицейские узнали от владелицы торговой точки. Женщина рассказала правоохранителям, что, просматривая видео с камер наблюдения, заметила неизвестную девушку, которая взяла со стеллажа женскую сумочку и повесила ее себе на плечо. После чего, рассчитавшись на кассе за другой товар, быстро ушла.

Оперативники просмотрели видео и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя местная жительница, которая недавно стала мамой. Она призналась в содеянном. Говорит, в магазин пришла за подгузниками для младенца, за которые она заплатила, а вот денег на сумку не было, поэтому решила ее просто украсть.

Сегодня она жалеет о содеянном. Однако в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает уплату штрафа или лишения свободы сроком до трех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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