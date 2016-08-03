Сумские биатлонисты взяли три медали на юниорском чемпионате Украины

В первый день соревнований в спринтерской гонке среди девушек третье место заняла глуховчанка Анна Кривонос. На следующий день в гонке с массовым стартом среди юношей третьим финишировал сумчанин Богдан Цымбал. А у девушек бронзу добыла глуховчанка Кристина Ковалева, пишет sportclub.sumy.ua.
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