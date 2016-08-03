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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:34211

Сумские биатлонисты взяли три медали на юниорском чемпионате Украины

20-21 декабря в Тысовце проходил чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

В первый день соревнований в спринтерской гонке среди девушек третье место заняла глуховчанка Анна Кривонос. На следующий день в гонке с массовым стартом среди юношей третьим финишировал сумчанин Богдан Цымбал. А у девушек бронзу добыла глуховчанка Кристина Ковалева, пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Биатлон
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«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
 
«Золушка»
Театр ТЮЗ
10.30, 13.30
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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