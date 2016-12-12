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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05271

В Шостке 17-летний влюбленный ради подарка девушки пошел на ограбление

Сотрудники полиции Шостки задержали несовершеннолетнего налетчика на цветочный магазин.

О разбойном нападении, произошедшем в одном из цветочных магазинов Шостки, работники полиции узнали от 56-летней продавщицы торговой точки. Женщина, позвонив на линию «102», сообщила, что неизвестный злоумышленник ворвался в магазин и, угрожая ножом, забрал все деньги, мобильный телефон, после чего скрылся.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что в 17.20 в магазин зашел молодой парень, предварительно закрыв лицо шарфом и надев капюшон на голову. Внезапно достал нож и начал угрожать им прадавщице, требуя денег. Из кассы злоумышленник вытащил 350 гривен и еще 100 - из кошелька женщины, а убегая, прихватил с собой и ее мобильный телефон.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, сотрудники полиции быстро установили и задержали подозреваемого, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. – Им оказался 17-летний студент одного из учебных заведений города. Юноша из вполне порядочной семьи, дома у которого, где он живет с родителями, правоохранители изъяли орудие преступления – нож, и вещественные доказательства, которые свидетельствовали о причастности его к совершению этого преступления».

Со слов парня, причиной поступка стало желание сделать любимой девушке подарок, вместо чего получил уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой», санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление Шостка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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