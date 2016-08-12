В Сумах нацгвардейцы овладевают практической психологией

Во время полевого выхода солдаты занимались психологическим моделированием оказания первой медицинской помощи военнослужащему в бою с имитацией воздействия боевых стресс-факторов, которые могут влиять бойца. Также гвардейцы выполнили практические упражнения «веревочного курса» для формирования и сплочения воинского коллектива, где они научились выполнять командные задачи и почувствовать командный дух.
В конце каждого упражнения психолог провел с солдатами дебрифинг, где каждый мог поделиться своим опытом и эмоциями от пройденного. В память о тренинге каждый участник получил своеобразный брелок, чтобы во времена сомнения мог взглянуть на него и вспомнить, что он и его команда уже делали вещи, которые на первый взгляд казались невозможными, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.
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