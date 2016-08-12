Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2990

В Сумах нацгвардейцы овладевают практической психологией

В течение последней недели в воинской части 3051 с молодыми защитниками были проведены практические занятия по психологической подготовке.

Во время полевого выхода солдаты занимались психологическим моделированием оказания первой медицинской помощи военнослужащему в бою с имитацией воздействия боевых стресс-факторов, которые могут влиять бойца. Также гвардейцы выполнили практические упражнения «веревочного курса» для формирования и сплочения воинского коллектива, где они научились выполнять командные задачи и почувствовать командный дух.

В конце каждого упражнения психолог провел с солдатами дебрифинг, где каждый мог поделиться своим опытом и эмоциями от пройденного. В память о тренинге каждый участник получил своеобразный брелок, чтобы во времена сомнения мог взглянуть на него и вспомнить, что он и его команда уже делали вещи, которые на первый взгляд казались невозможными, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

Общество Нацгвардия
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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