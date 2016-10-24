На Сумщину вернулись военнослужащие из Косово

Около 30 военнослужащих 91 отдельной инженерной бригады, после успешного выполнения задач, вернулись из Косово на родину, к месту постоянной дислокации части - в г. Ахтырка.
Военнослужащих в торжественной обстановке встретили родственники, друзья и близкие, а также представители власти, духовенства, общественности города, военнослужащие гарнизона.
На Балканах военнослужащие бригады в составе инженерной роты украинского национального контингента обеспечивали передвижение сил КФОР, проводили инженерную разведку местности, проявляли и обезвредили взрывоопасные предметы и самодельные взрывные устройства, а также совершенствовали инженерное обустройство военных баз и оборудование вертолетных площадок, сообщает Минобороны.
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