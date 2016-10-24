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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13131

На Сумщину вернулись военнослужащие из Косово

В Ахтырку вернулся украинский контингент, которые 9 месяцев выполнял задачи по поддержанию мира и безопасности в Косово.

Около 30 военнослужащих 91 отдельной инженерной бригады, после успешного выполнения задач, вернулись из Косово на родину, к месту постоянной дислокации части - в г. Ахтырка.

Военнослужащих в торжественной обстановке встретили родственники, друзья и близкие, а также представители власти, духовенства, общественности города, военнослужащие гарнизона.

На Балканах военнослужащие бригады в составе инженерной роты украинского национального контингента обеспечивали передвижение сил КФОР, проводили инженерную разведку местности, проявляли и обезвредили взрывоопасные предметы и самодельные взрывные устройства, а также совершенствовали инженерное обустройство военных баз и оборудование вертолетных площадок, сообщает Минобороны.

Общество Военные Косово
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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