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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы задержали 2 парней со спиленными елками

21 декабря, около 5 часов утра, патрулируя улицу Барановскую экипаж патрульных заметил 2 парней, которые на санках везли елки.

Когда инспекторы остановились, ребята бросились наутек, но были задержаны полицейскими.

В санях лежали 3 елки. Как пояснили 17- и 18-летние ребята, елки они решили тайком спилить в лесу, а бежали, потому что испугались.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Елки
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