Сумские копы задержали 2 парней со спиленными елками

Когда инспекторы остановились, ребята бросились наутек, но были задержаны полицейскими.
В санях лежали 3 елки. Как пояснили 17- и 18-летние ребята, елки они решили тайком спилить в лесу, а бежали, потому что испугались.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Чтобы предотвратить незаконные порубки, рейдовые бригады лесохозяйственных предприятий Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства постоянно патрулируют хвойные насаждения....
15 декабря на Сумщине, по информации оперативных подразделений госпогранслужбы, в контролируемом пограничном районе пограничный наряд отдела «Новая Слобода» и сотрудники...
В Сумах правоохранители, экологи, общественные активисты и работники Инспекции по благоустройству будут контролировать торговлю хвойными деревьями....
Ямпольские полицейские остановили автомобиль с грузом елей. На большинстве хвойных деревьев отсутствовали специальные отметки, удостоверяющие законность их приобретения....
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